Emanuela Loi, scorta Borsellino in Ciociaria intitolazione bene confiscato alla mafia

“Una data che rimarrà nella storia del Consorzio del Cassinate per i Servizi Sociali e del Comune di Sant’Elia Fiumerapido, per un duplice significato: la restituzione ai cittadini del bene confiscato alla criminalità organizzata attraverso il forte messaggio insito nell’intitolazione della struttura all’agente di Polizia Emanuela Loi della scorta del giudice Paolo Borsellino e l’inaugurazione dei laboratori e della fattoria didattica studiati per dar vita ad un progetto sperimentale e all’avanguardia dedicato alla disabilità, con fine ultimo la realizzazione lavorativa delle persone diversamente abili – hanno affermato gli organizzatori – Un evento, quello del prossimo 10 giugno, che è il coronamento di una perfetta sinergia e massima condivisione di valori tra il Sindaco di Sant’Elia Fiumerapido ed il Presidente del Consorzio Simone Costanzo. Accanto a loro il supporto fondamentale delle Forze dell’Ordine, non solo per l’alto valore dell’intitolazione, e per la presenza delle molte Autorità religiose, civili e militari, ma anche per la partecipazione all’evento di persone che portano con sé la testimonianza, per averlo vissuto sulla propria persona, del coraggio, della lotta alle attività dei sistemi mafiosi, del non piegarsi di fronte alle minacce della criminalità organizzata. Parliamo di Giuseppe Antoci, presidente onorario della Fondazione Caponnetto, già presidente del Parco dei Nebrodi ed estensore del “Protocollo Antoci”, poi recepito nel nuovo codice antimafia; di Maria Claudia Loi, sorella della Medaglia d’Oro al Valor Civile Emanuela Loi, e di persone che quotidianamente portano avanti azioni mirate per scardinare le organizzazioni malavitose. Sarà presente il comandante del ROS dei Carabinieri, il prefetto di Frosinone, il questore di Frosinone, il comandante provinciale dei Carabinieri di Frosinone, unitamente ad altri comandanti territoriali delle Forze di Polizia. Hanno confermato la loro presenza anche diversi deputati, senatori, parlamentari europei, assessori e consiglieri regionali eletti nel territorio e consiglieri provinciali. Parteciperanno numerosi sindaci della provincia di Frosinone, oltre a quelli dei Comuni aderenti al Consorzio dei Servizi Sociali, e le varie Associazioni combattentistiche e d’arma. Il Programma della cerimonia di intitolazione avrà inizio alle 10:30, quando, negli spazi all’aperto del Bene Confiscato alla Mafia si susseguiranno i saluti e gli interventi delle Autorità presenti; poi il momento solenne della benedizione della struttura e lo scoprimento della targa in memoria dell’Agente della Polizia di Stato Emanuela Loi. Seguirà la visita dell’edificio e dei laboratori in cui si svolgeranno i progetti dedicati alla disabilità”.

Redazione Digital