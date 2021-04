Veroli, picchia e violenta ripetutamente la moglie arrestato dai Carabinieri.

I Carabinieri hanno tratto in arresto per maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale ed atti persecutori, un 33enne marocchino, già censito per smaltimento illecito di rifiuti.

Immediatamente sul posto i Carabinieri a seguito della denuncia della moglie dell’uomo, sua connazionale, la quale ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine in quanto il marito, per l’ennesima volta, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e alcool stava abusando sessualmente di lei.

L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza del comando compagnia di Alatri a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Redazione Digital