Polpette di polpo con maionese al curry e crema allo yougurt e menta. Ingredienti per 15 polpette polpo 550 gr lessato, pecorino 30 gr, parmigiano 30 gr, aglio 1, uovo 1, prezzemolo, pepe, pangrattato, olio di arachidi.

Lavate bene il polpo sotto l’acqua corrente, eliminate gli occhi tagliando la sacca all’altezza degli occhi e poi asportate il becco incidendo con un coltello oppure spingendolo con le dita. Estraete le interiora dalla sacca rivoltando completamente la testa e sciacquando il polpo sotto l’acqua corrente e strofinate con le mani testa e tentacoli per rimuovere la patina viscida che li ricopre. Battete il polpo su un tagliere aiutandovi con un batticarne per rompere le fibre ma il vero segreto è quello di surgelarlo 48 ore prima dell’utilizzo, così che la carne risulterà più tenera.

Immergete completamente il polpo nell’acqua bollente e lasciatelo cuocere in base al peso: mezz’ora circa di cottura per 500 grammi. Trascorso il tempo necessario, spegnete e fate raffreddare nella propria acqua. Una volta freddo, tagliatelo a tocchetti e trasferitelo in un robot da cucina insieme all’uovo, al formaggio grattugiato, all’aglio, al prezzemolo e il pepe, frullate fino a ottenere un composto grossolano ed omogeneo.

Formate le polpette con le mani scegliendo la grandezza che preferite in base all’utilizzo. Se il composto dovesse risultare troppo morbido, aggiungete del pangrattato all’impasto. Passate le polpette in una ciotola con del pangrattato, riscaldate l’olio di arachidi in una casseruola e, non appena sarà ben caldo, friggete le polpette di polpo, poche alla volta e fino a doratura. Sollevatele con una schiumarola e adagiatele in un piatto rivestito con carta da cucina, per assorbire l’olio in eccesso. Io ho servito le polpette con una maionese al curry e una salsa di yogurt alla menta.

Foto e ricetta di Stefania Mione