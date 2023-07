Veroli, nuovo asfalto sulla superstrada niente buche “Ringraziamo Fratelli d’Italia”

“Nel mese di aprile 2023 ho chiesto al Consigliere Regionale, Daniele Maura, un suo intervento in merito alla criticità presenti sul tratto di Superstrada Frosinone-Sora, punto di fondamentale importanza per il traffico di tutta la Provincia di Frosinone, evidenziando la situazione strutturale e del manto stradale deficitaria – ha affermato il consigliere comunale Cristiano Papetti – questo soprattutto in prossimità dell’uscita di Casamari, che è uno dei punti nevralgici per il traffico anche di natura turistica, stante la presenza dell’Abbazia di Casamari, centro religioso-culturale di fama mondiale e che ricade nel territorio del Comune di Veroli. Non posso dunque che ringraziare il consigliere regionale Daniele Maura (F.d.I.) per avere raccolto la mia richiesta e per essersi sin da subito attivato consentendo oggi la fattiva risoluzione delle predette criticità; pur essendo di competenza provinciale, grazie al suo impegno il suddetto svincolo verrà rimesso in sesto, proprio nella zona che interessa il Comune di Veroli. Mi preme dire, per concludere, che questa è la dimostrazione che quando c’è volontà da parte degli esponenti politici sia locali che Regionali, come nel caso di specie, gli stessi possono farsi portavoce delle esigenze, delle criticità rappresentandole a loro volta agli organi competenti. Quindi una soddisfazione in più perchè dopo tanti anni finalmente si interviene e ciò grazie ad una concreta azione congiunta che ha come denominatore comune la tutela del territorio”.

Redazione Digital