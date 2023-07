Diritto alla felicità, nel Lazio proposta di legge di Sara Battisti

“Ho presentato una Proposta di Legge per inserire il diritto alla felicità nello Statuto della Regione Lazio, per dare seguito all’impegno preso con le cittadine e i cittadini del Lazio durante l’ultima campagna elettorale – ha affermato il consigliere regionale Sara Battisti – In Italia esiste una proposta di Legge Costituzionale recante ‘Modifica dell’articolo 3 della Costituzione in materia di riconoscimento del diritto alla felicità’. Il World Happiness Report misura fattori di benessere come reddito, salute, istruzione, lavoro, aspettativa di vita, condizioni sociali, ma anche dati negativi come la percezione della corruzione e la felicità degli immigrati. In forza di ciò, è lecito chiedersi se esista il diritto alla felicità e, al fine di contribuire a renderlo concreto, ho pensato ad una iniziativa che comprenda proposte di legge, inizialmente una per l’istituzione dello Psicologo di base ed un’altra per la prevenzione e la cura dei disturbi del comportamento alimentare. Per i piccoli comuni, invece, credo sia opportuno istituire un fondo, senza vincoli, per garantire libertà di spesa agli enti locali in modo tale che possano risolvere facilmente i problemi che complicano la vita delle persone. Così come, per i tanti e giovani professionisti del nostro territorio, chiederò spazi pubblici regionali aperti a canoni agevolati per garantire a tante e tanti un lavoro dignitoso a costi ridotti. Anche per queste ultime iniziative, saranno presentate apposite pl. Sul tema della salute mentale e dei disturbi del comportamento alimentari devono essere centrali gli interventi nell’azione amministrativa delle istituzioni. I dati allarmanti, che vedono un’impennata dei casi negli ultimi anni soprattutto nelle giovani generazioni, ci impongono di non perdere ulteriore tempo e di costruire soluzioni adeguate. È chiaro che saranno previste altre iniziative a riguardo. In aggiunta alla proposta sullo psicologo di base e sulla prevenzione dei dca, ad esempio, presenterò altre proposte di legge e mozioni china l’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle cittadine e dei cittadini del Lazio. Saranno coinvolte associazioni, categorie, chiunque voglia dare un contributo positivo. Vogliamo fornire strumenti concreti rivolti al benessere delle persone”.

Redazione Digital