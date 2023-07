Veroli, nuove assunzioni nello Staff del sindaco ecco come inviare la candidatura

Erano presenti tutti gli assessori ossia Assunta Parente, Patrizia Viglianti, Alessandra Cretaro, Emanuele Fiorini, Augusto Simone e il sindaco lo scorso 29 giugno quando con delibera di giunta 2023/70 è stato deciso di istituire, dopo quasi 10 anni e a 9 mesi dalle elezioni amministrative, l’ufficio staff alle dirette dipendenze del sindaco e di supporto al sindaco e agli assessori.

Lo staff sarà costituito da personale assunto a tempo determinato part time ex cat. C – area degli istruttori – per max. 35 ore settimanali con scadenza fino al mandato elettorale del sindaco.

Relativamente alle modalità di invio candidatura ad oggi non risultano indicazioni.

Numerosi lettori hanno chiesto di conoscere inoltre l’esisto della selezione di 3 risorse che il Comune aveva commissionato ad Adecco https://www.area-c.it/veroli-nuove-assunzioni-negli-uffici-3-posti-di-lavoro-tramite-agenzia-niente-concorso/ “Orario di lavoro part time di 10 settimanali (per n. 2 unità) e 15 ore settimanali (per n. 1 unità) articolato sull’orario istituzionale dell’ente: per le due unità a 10 ore: martedì e giovedì dalle 9.00 alle 14.00 per l’unità a n. 15 ore: martedì e giovedì dalle 9.00 alle 14.00 mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 venerdì dalle 09.00 alle 12.00. Livello di inquadramento: ex C1 area istruttori-CCNL Enti Locali”.

Sembra che la selezione sia stata interrotta.

Redazione Digital