Veroli, nuove assunzioni negli uffici 3 posti di lavoro tramite agenzia niente concorso.

Già due risorse da qualche tempo lavorano per il Comune di Veroli tramite Adecco. Periodicamente vengono pagate fatture dall’ente alla società svizzera.

Ora il Comune farà lavorare altre 3 persone utilizzando la stessa agenzia per il lavoro. Senza concorso. Per candidarsi si dovrà inviare cv alla società Adecco.

“Ricerchiamo per conto del Comune di Veroli n. 3 collaboratori per supporto alle attività istituzionali ed amministrative dell’Ente. Le risorse selezionate, in possesso di diploma di scuola secondaria superiore e conoscenza basilare della lingua inglese, supporteranno l’organizzazione, anche attraverso adeguate competenze informatiche di base (pacchetto Windows e posta elettronica), nello svolgimento di attività amministrative dell’Ente.

Dettaglio mansioni: uffici amministrativi, controllo degli accessi e del movimento del pubblico; accettazione e smistamento della corrispondenza e delle telefonate, sia interne che esterne; uso di macchine fotocopiatrici e strumenti tecnologici; altre attività connesse a quelle descritte, quali recapito della corrispondenza presso vari uffici, servizi presso gli uffici postali o altre amministrazioni, semplice collaborazione con gli uffici amministrativi e le direzioni.

Contratto iniziale part time della durata di sei mesi prorogabile con scadenza stabilita al 31/12/2023. Orario di lavoro part time di 10 settimanali (per n. 2 unità) e 15 ore settimanali (per n. 1 unità) articolato sull’orario istituzionale dell’Ente: per le due unità a 10 ore:

martedì e giovedì dalle 9.00 alle 14.00 per l’unità a n. 15 ore: martedì e giovedì dalle 9.00 alle 14.00 mercoledì dalle 10.00 alle 12.00 venerdì dalle 09.00 alle 12.00. Livello di inquadramento: ex C1 area Istruttori-CCNL Enti Locali Verranno prese in considerazione esclusivamente le candidature pervenute entro le ore 17 del giorno 21 giugno 2023. Titolo di studio:

Diploma/Accademia Lingue conosciute: Inglese: Comprensione Sufficiente. Disponibilità oraria: Part Time mattino. CCNL Enti Locali. Livello contratto: ex C1 area Istruttori. Mezzo di trasporto: auto”.

Redazione Digital