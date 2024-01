Veroli, neppure un cane in piazza Ztl attiva con tutta la pioggia 80 euro di multa 

“Ce lo chiede l’Europa”. Ripeteva qualcuno anni fa quando la Ztl fu attivata. Qualcuno che neppure sa cosa sia e dove sia l’Europa.

La Ztl ha decretato la morte del centro storico che non necessita della zona a traffico limitato perché a Veroli non occorre limitare il traffico. Il traffico non c’è. Soprattutto non occorre nei giorni di pioggia. Avvilente vedere la piazza deserta e doverla subire deserta in questi ultimi giorni di festa.

Andrebbe regolata cum grano salis. Lasciare alle macchine e ai rispettivi conducenti di popolare la piazza e le strade limitrofe ormai desolate.

Sono posizionati diversi cartelli e i display tuttora con illuminazione bianca e non rossa e verde come nei paesi civili; senza uscire dalla Ciociaria vedi Frosinone e Isola del Liri.

La comunicazione in questi anni è stata inefficace, cambiamenti continui sui giorni, sugli orari, sull’accensione e sullo spegnimento hanno disincentivato le presenze. La gente ha ormai deciso, non si avvicina più al centro storico avendo il terrore di essere multata. Preferisce prendere il caffè altrove anche nei giorni di pioggia.

Redazione Digital