Veroli, mostra di beneficenza in piazza il ricavato in Ruanda e in Brasile

Sarà un 8 dicembre di beneficenza quello organizzato nella sala d’arte Crystal dall’associazione Rifard di Veroli. “BE heART: l’arte di vincere insieme” è il titolo della mostra benefica di opere d’arte che sarà allestita dall’8 al 10 dicembre, per raccogliere fondi da destinare agli aiuti internazionali curati dalla associazione verolana, attraverso il progetto denominato “Bee Project”. Il taglio del nastro è previsto per le 11 ed aiuterà tre organizzazioni: la Siloe associazione di volontariato di Frosinone, la SGI Sport Academy del Ruanda e la Abasca Associazione Basket Cachoeirense del Brasile. L’organizzazione dell’evento sarà curata anche questa volta da Emanuela D’Ambrosio, dai ragazzi di Rifard e per la prima volta da Vanessa Viti curatrice d’arte professionista. Inoltre hanno dato la loro disponibilità a collaborare altre due associazioni benefiche “Maestra Anna Maria” di Veroli e “De Harenae” di Arnara, non mancando l’appoggio della Pro Loco di Veroli e della Pallacanestro Veroli 2016. Un gran dispiegamento di forze con uno scopo comune: aiutare. Si tratta infatti di una seconda edizione, dopo quella organizzata nel 2021 che riscosse un grande successo di affluenza e donazioni, che permisero di completare la costruzione di un campo di basket a Kora in Rwanda e l’elargizione di una borsa di studio ad una ragazza del posto. Tante opere d’arte donate da sedici artisti italiani e stranieri per appoggiare l’iniziativa, durante la quale si potranno anche acquistare felpe del Bee Project in serie limitata o fare donazioni libere, il cui ricavato sarà destinato ugualmente ai progetti umanitari. Numerosi artisti, fra i partecipanti, hanno accordato la propria disponibilità a presenziare all’inaugurazione per salutare i visitatori e spiegare loro personalmente la propria creazione.

Redazione Digital