Natale in Ciociaria, oltre 30 eventi a Ferentino ecco tutto il programma

Sono questi gli elementi del programma natalizio 2023 del Comune di Ferentino, presentato questa mattina presso l’aula consiliare dal sindaco Piergianni Fiorletta, dal presidente della Pro Loco, Luciano Fiorini e dall’Amministrazione Comunale di Ferentino.

Oltre 30 gli appuntamenti in programma dall’8 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 ai quali poi si aggiungono 2 contest fotografici online per un totale di 30 eventi.

A fare da premessa al programma natalizio l’incontro tra il Frosinone Calcio e la città, con la visita del calciatore argentino Soulè e del brasiliano Reinier in programma giovedì 7 dicembre alle 10 presso il Comune di Ferentino.

Torna il Gospel con il concerto direttamente da New York City di “Kaylah Harvey & The Bronx Black Keys” per domenica 17 dicembre alle 18:30 presso l’abbazia di Santa Maria Maggiore. Confermati i concerti di Capodanno e dell’Epifania (1 gennaio e 5 gennaio 2024) a cura dell’Orchestra di Fiati e l’Orchestra Giovanile “Città di Ferentino” presso l’abbazia di Santa Maria Maggiore alle 19. A loro si aggiungono altri eventi musicali tra i quali “Christmas Travel” con le “Muse Trio” nella chiesa di Sant’Antonio Abate e altri concerti di Natale promossi dalle scuole del territorio.

Spazio per i Mercatini di Natale in collaborazione con gli istituti scolastici, così come le varie Feste di Natale e il Presepe Vivente, oltre al Presepe Artistico visitabile nella chiesa di Santa Maria dei Cavalieri Gaudenti. Protagonista la musica, con diverse serate a tema, ma anche la cultura.

Non mancherà la tradizione e il ricordo con il Centenario del Monumento ai Caduti (16 dicembre), l’Annullo Postale dedicato al Teatro Romano (venerdì 15 dicembre), le Poesie Dialettali (lunedì 18 dicembre). Diversi appuntamenti culinari, la Cena della Vigilia di Natale (24) a cura del Centro Anziani che sarà protagonista anche di altre iniziative e quella del Pranzo di Natale (25) con la Comunità di Sant’Egidio. Momenti ludici per i più piccoli, così come quelli organizzati per gli anziani, e quelli culturali tra i quali spicca la presentazione della guida monografica di Palazzo Giorgi-Roffi Isabelli il 16 dicembre, arricchiranno il programma natalizio 2023. Un’altra novità assoluta l’8 dicembre, presso la Cattedrale, lo spettacolo “La Notte di Greccio”. Per i più piccoli tanti momenti di intrattenimento e divertimento, dall’8 dicembre in Piazza Matteotti, fino al 6 dicembre con lo spettacolo dell’Epifania.

Un’altra novità è la tre giorni di Borgo Sant’Agata, realizzata in collaborazione con i commercianti di zona, anche con finalità sociali per tutta la comunità. Un programma completo, tutto completamente gratuito, e realizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Pro Loco di Ferentino, e reso possibile anche dal contributo della Regione Lazio. “Siamo orgogliosi di essere riusciti a coinvolgere la collettività – ha affermato il sindaco Fiorletta -. Teniamo molto alla tradizione, alla cultura, alla musica, coinvolgendo i più piccoli ma anche gli anziani. Ringrazio il mio staff, la Giunta e l’intera Amministrazione Comunale, gli uffici comunali che si sono messi a disposizione per questo programma e le associazioni coinvolte. Ci auguriamo che la cittadinanza partecipi numerosa e che ci sia il vero spirito natalizio in ogni famiglia”.

