Veroli, mercato a km 0 in piazza ecco tutto il programma

Un avviso predisposto dal Comune di Veroli per individuare operatori economici interessati a

partecipare ai 4 appuntamenti del mercato domenicale a km 0 che prenderanno il via

domenica 27 ottobre.

“L’idea dell’avviso è stata condivisa con le associazioni di categoria attraverso una serie di

incontri propedeutici a coinvolgere nel migliore dei modi gli operatori di settore.”

Hanno dichiarato congiuntamente il primo cittadino Germano Caperna e l’assessora al

commercio Francesca Cerquozzi. “Questa proposta è stata pensata per tutto il nostro

Comune; lo scopo è infatti proporre degli appuntamenti tanto nel Centro storico quanto nelle

frazioni, per valorizzare esercenti, prodotti e territorio. Le nostre eccellenze raccontano

perfettamente il potenziale della nostra terra: per questo le linee guida approvate dalla

Giunta si sono concretizzate in questo avviso che si inserisce nella programmazione di

eventi che abbiamo in calendario per i prossimi mesi”

Tra ottobre e gennaio, la realtà comunale di Veroli ospiterà, nelle date del 27 ottobre, 24

novembre, 15 dicembre e 26 gennaio, degli appuntamenti a cadenza mensile dove saranno

protagonisti prodotti e produttori locali.

L’avviso è rivolto agli operatori dei settori alimentare – prodotti agricoli e tipici ciociari,

agricoltori diretti, imprenditori agricoli che vorranno manifestare l’interesse a partecipare

all’iniziativa. Gli operatori economici che prenderanno parte agli appuntamenti saranno

esentati dal pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando il modulo allegato al bando

e reperibile sul sito del Comune di Veroli alla pagina: https://www.comune.veroli.fr.it.

La stessa dovrà essere presentata esclusivamente a mezzo P.E.C. all’indirizzo

protocollo.veroli@pec.it

Per avere informazioni e delucidazioni, ci si potrà rivolgere all’Ufficio Commercio del

Comune di Veroli ai seguenti numeri telefonici : 0775/885225 – 0775/885226 –

mail:ragioneria@comune.veroli.fr.it

