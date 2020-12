La pioggia non ferma gli amici dell’albero di Natale. In queste ore i volontari dell’associazione alle prese con gli ultimi dettagli. Il collaudo finale ha fornito esito favorevole. Accensione dell’albero prevista questo pomeriggio alle 18,30.

Ennesima iniziativa degli amici dell’albero che già da molti anni allestiscono l’abete di via del vescovado in occasione delle festività natalizie. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto in beneficenza. Hanno collaborato Umberto Stirpe, Massimo Picarazzi, Gianfranco Scarsella, Valter Stirpe, Roberto Marrocco, Andrea Gesini, Pierpaolo Caperna, Danilo Perciballi, Lamberto Diamanti ed Enrico Fiorini.

Gli amici dell’albero di Natale prima dell’emergenza sanitaria

“Ringraziamo Toni, Don Andrea, Mino Corona e il Comune di Veroli – hanno affermato gli organizzatori – Anche quest’anno il nostro piccolo contributo verrà destinato a chi è in difficoltà”.

Mino Corona prima dell’emergenza sanitaria

Nei pressi della loggia del vescovo saranno allestiti la Natività e il plastico del centro storico di Veroli realizzati da Mino Corona.

Redazione Veroli