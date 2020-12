Una donna 90enne dell’Irlanda del Nord è la prima persona al mondo a cui è stato somministrato il vaccino Pfizer/BioNTech per il Covid. Ed è partito così— oggi, martedì 8 dicembre — il programma di vaccinazione di massa del Regno Unito. Per Margaret Keenan, la 90enne che ha ricevuto l’iniezione a Coventry, alle 6:31 del mattino, si tratta di una vittoria personale. «Mi sento molto fortunata, è il miglior regalo di compleanno».

Secondo a tagliare il traguardo, William Shakespare, 81 anni: chissà se è stato scelto perché porta lo stesso nome del Bardo di Stratford, sicuramente si tratta di una coincidenza che sottolinea ulteriormente la portata storica e i toni patriottici della giornata. Il primo ministro Boris Johnson non si è lasciato sfuggire la possibilità di posare raggiante nel centro vaccini del Guy’s and St Thomas’s Hospital di Londra, l’ospedale dove lo scorso aprile era stato ricoverato per Covid e aveva lottato per la vita: «Questo è un vaccino che piano piano farà una grande differenza», ha detto, aggiungendo però che «il virus non è ancora sconfitto» e «bisognerà continuare a osservare le regole e prestare attenzione per evitare di essere sopraffatti». corriere.it