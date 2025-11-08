Veroli, inaugurazione asilo nido comunale ecco “Il Giglio”

Si è svolta questa mattina la cerimonia di inaugurazione ufficiale dell’asilo nido comunale “Il

Giglio”, alla presenza di S.E. Mons. Santo Marcianò, Vescovo della Diocesi di Frosinone-Veroli-Ferentino. Il taglio del nastro rappresenta il coronamento di un percorso già avviato: l’asilo, infatti, è

operativo dallo scorso settembre e accoglie oltre quaranta bambini, offrendo alle famiglie un

servizio educativo di qualità e all’avanguardia. In apertura il sindaco Germano Caperna: “Se prima erano i nonni i veri asili nido, oggi con il cambiamento delle esigenze sociali e lavorative, sono posti come questo ad accompagnare i bambini nei primi passi dell’esperienza educante in luoghi sicuri,

accoglienti e stimolanti. Con Il Giglio proseguiamo con convinzione nel percorso di potenziamento delle strutture educative del nostro territorio. Questo progetto, avviato nella precedente amministrazione, testimonia come la continuità amministrativa rappresenti l’essenza della buona politica: la capacità di portare avanti e completare opere utili alla comunità, al di là del tempo e delle persone. Veroli può già contare su due nidi pienamente operativi e su altri due in corso di realizzazione. Grazie agli assessori Augusto Simonelli e Assunta Parente, alla consigliera delegata

Cristina Verro e a tutti gli amministratori con cui condividiamo idee, progetti e investimenti. Ringrazio tutto il comparto tecnico del Comune, le ditte e le maestranze locali che hanno lavorato alla realizzazione di quest’opera, esempio concreto di collaborazione tra istituzioni e territorio. Allo stesso tempo – ha aggiunto – i Comuni non possono essere lasciati soli nell’affrontare gestione dei servizi alla persona e della prima infanzia: serve un impegno condiviso e costante da parte di tutti i livelli istituzionali”. I saluti sono proseguiti con il consigliere provinciale Andrea Amata che ha evidenziato come “questo progetto consenta di affrontare una delle sfide del nostro tempo: dare una risposta

concreta a un bisogno reale delle famiglie, investendo sul futuro”. Il consigliere regionale Daniele Maura ha ribadito l’impegno della Regione “nel sostenere i Comuni virtuosi che investono sui servizi per la prima infanzia, mettendo al centro la famiglia e la crescita dei bambini”. La consigliera regionale Alessia Savo da presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale del Lazio, ha sottolineato che “stiamo lavorando per alleggerire il peso delle famiglie, dando attenzione a realtà accoglienti e positive come questa. Veroli è una comunità importante e di riferimento per il territorio”. S.E. Mons. Santo Marcianò, nel suo discorso, ha ricordato che “la formazione di questi germogli è un segno indelebile che da educatrici lasciate loro. Come diceva Don Bosco, educare è un fatto del cuore: e amore è prevenzione”. La Presidente della Cooperativa Leonardo, Karin Sorge ha aggiunto: “Se la bellezza salverà il mondo, qui dentro il bello si respira ovunque. Il tempo passato al nido rappresenta il primo,

importantissimo passo nel percorso educativo di ogni bambino”. Infine, Cesira Messia, coordinatrice del nido, ha voluto ringraziare “l’intero team che ogni giorno opera con professionalità e passione nei nidi comunali di Veroli”. La struttura si distingue per modernità, sicurezza e sostenibilità: spazi luminosi, aree gioco interne ed esterne e l’utilizzo di materiali ecosostenibili rendono Il Giglio un luogo ideale per la crescita, la socialità e il benessere dei più piccoli. “Voi avete in mano il futuro dei piccoli cittadini di Veroli: abbiatene cura e grazie per il lavoro che portate avanti quotidianamente” – ha concluso, rivolgendosi alle educatrici, il sindaco Germano Caperna.

Redazione Digital