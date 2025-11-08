Evade dai domiciliari, in Ciociaria arrestato noto malvivente

I Carabinieri hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sospensione della misura alternativa della detenzione domiciliare, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Frosinone a carico di un 40enne di Cassino, che nei giorni scorsi aveva violato più volte gli obblighi impostigli dall’Autorità Giudiziaria con la concessione del beneficio degli arresti domiciliari. I militari dopo aver rintracciato l’uomo, hanno provveduto alla notifica del provvedimento che dispone la carcerazione, in sostituzione della detenzione domiciliare che stava scontando a seguito di condanna per maltrattamenti in famiglia ed estorsione. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la Cara Circondariale di Frosinone dove espierà il residuo della pena come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Redazione Digital