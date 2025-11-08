Evade dai domiciliari, in Ciociaria arrestato noto malvivente

di · 8 Novembre 2025

I Carabinieri hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sospensione della misura alternativa della detenzione domiciliare, emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Frosinone  a carico di un 40enne di Cassino, che nei giorni scorsi aveva violato più volte gli obblighi impostigli dall’Autorità Giudiziaria con la concessione del beneficio degli arresti domiciliari. I militari  dopo aver rintracciato l’uomo,  hanno provveduto alla notifica del provvedimento che dispone la carcerazione, in sostituzione della detenzione domiciliare che stava scontando a seguito di condanna  per maltrattamenti in famiglia ed estorsione. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato condotto presso la Cara Circondariale di Frosinone dove  espierà il residuo della  pena  come disposto dall’Autorità Giudiziaria. 

Redazione Digital 