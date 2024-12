Veroli, in vendita villa a schiera con terrazzo panoramico

“A pochi passi dal centro di Veroli, in una posizione privilegiata che offre una vista panoramica suggestiva, proponiamo in vendita tre villette a schiera in costruzione. Questa soluzione abitativa è ideale per chi desidera vivere in un contesto tranquillo e circondato dalla natura, senza rinunciare alla vicinanza dei servizi essenziali. Le villette si distinguono per la funzionalità degli spazi e l’attenzione alla disposizione degli ambienti.

Due delle abitazioni presentano al piano seminterrato un comodo garage e una cantina, mentre il piano terra accoglie un appartamento composto da cucina, salone, due camere da letto, bagno, balcone, portico e un giardino privato. La zona sottotetto al piano superiore, completa di due balconi, offre ulteriori possibilità di utilizzo. La terza villetta, invece, propone al piano terra una luminosa zona giorno con cucina e salone, affacciati su balcone, portico e giardino. Al piano superiore si trovano tre camere da letto, di cui due con balcone, oltre al bagno e al disimpegno. Anche questa abitazione è completata da un garage e una cantina al piano seminterrato. Attualmente da rifinire, le villette possono essere acquistate nello stato attuale o completamente rifinite, con prezzi a partire da 78.000 . Un’opportunità unica per chi sogna una casa accogliente, personalizzabile e immersa in un contesto suggestivo. Contattaci per maggiori informazioni o per fissare una visita”. Per info contattare Affiliato Tecnocasa Veroli il numero 0775238997 oppure il numero 3403652841.

Redazione Digital