Alatri, nuovo parco pubblico a Tecchiena installazione attrezzature sportive

L’assessore allo sport del Comune di Alatri, Gianni Padovani, annuncia con entusiasmo l’ottenimento del finanziamento per il progetto “Sport di tutti-Parchi”. Si tratta di un’iniziativa promossa dal Ministero per lo Sport e i Giovani, attraverso il Dipartimento per lo Sport, in collaborazione con Sport e Salute S.p.A., volta a incentivare la pratica sportiva all’aperto e a promuovere corretti stili di vita. “Questo finanziamento rappresenta una bella opportunità per il nostro Comune. Grazie a questa iniziativa, l’area del Parco Pubblico in località Tecchiena, presso l’ex campo di calcio G. Sevi, sarà trasformata in un centro dedicato alla pratica sportiva all’aperto, accessibile a tutti. È un segnale concreto del nostro impegno per la riqualificazione del territorio e per la promozione dello sport come strumento di inclusione e crescita sociale,” ha affermato Padovani. Il progetto mira a incentivare l’attività sportiva libera e sicura all’aria aperta, promuovere sani stili di vita; creare sinergie tra il Comune e le associazioni sportive locali (ASD/SSD), favorendo l’uso sostenibile di aree verdi pubbliche. L’amministrazione comunale, oltre a garantire il cofinanziamento del progetto, si occuperà di tutte le opere necessarie per l’installazione delle attrezzature sportive, sfruttando risorse interne e possibili forme di sponsorizzazione. Il modello progettuale scelto è lo Small, che prevede la realizzazione di un’area multifunzionale per attività sportive di base, con una particolare attenzione alla sicurezza e alla qualità delle infrastrutture. “La nostra adesione al programma ‘Sport di tutti-Parchi’ dimostra quanto crediamo nella centralità dello sport per il benessere della collettività. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo obiettivo. Questo progetto non è solo un investimento nello sport, ma nel futuro del nostro territorio,” ha concluso l’assessore Padovani.

Redazione Alatri