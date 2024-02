Veroli, in vendita appartamento ristrutturato con ampio balcone

“Hai sempre sognato di vivere nel cuore di Veroli, a pochi passi dal suo affascinante centro storico? Bene, il tuo desiderio può diventare realtà grazie a questo appartamento ristrutturato al primo piano! L’appartamento ti accoglie con un ampio balcone, perfetto per goderti il fresco della sera e ammirare il panorama urbano circostante. Inoltre, potrai vivere in totale sicurezza grazie alla predisposizione per un moderno impianto di allarme.

Entrando, sarai immediatamente colpito dall’atmosfera luminosa e accogliente che permea ogni stanza. Le 3 camere da letto offrono spazio e privacy per te e i tuoi cari, mentre il bagno moderno è dotato di tutti i comfort necessari per coccolarti quotidianamente. La cucina, anch’essa completamente ristrutturata, è un invito a dare libero sfogo alla tua passione culinaria. Qui potrai preparare gustosi pasti da condividere con amici e familiari, creando momenti indimenticabili. Per aiutarti a mantenere tutto in ordine, un comodo ripostiglio è situato a pochi passi dall’appartamento. In questo spazio potrai riporre oggetti di valore o utensili che non desideri tenere a vista. Non lasciarti sfuggire questa occasione unica di vivere nel cuore di Veroli, in un appartamento ristrutturato e dotato di tutti i comfort”. Per info contattare Affiliato Tecnocasa Veroli il numero 0775238997 oppure il numero 3403652841.

Redazione Digital