Veroli, in vendita appartamento nel centro storico affacciato su piazza Duomo

“In vendita nel cuore del centro storico di Veroli, affacciato sulla suggestiva Piazza Duomo, proponiamo un appartamento di indiscusso fascino, situato al primo piano di un prestigioso palazzo d’epoca di notevole importanza storica. Già dall’ingresso nell’atrio del palazzo, si viene accolti da un magnifico pavimento in ciottolato originale, raffigurante lo stemma nobiliare della famiglia. Un dettaglio che subito lascia trasparire la storia e l’eleganza che avvolge questa dimora. L’appartamento si sviluppa attraverso un ingresso che conduce a un ampio disimpegno, dal quale si accede a un generoso salone dotato di soffitti a cassettoni, pavimenti in parquet e un suggestivo camino di rappresentanza. Inoltre, vi è anche una stanza che può essere utilizzata come studio o sala hobby, a seconda delle esigenze. Un corridoio ben definito porta alla cucina abitabile, che offre una piacevole vista sul bellissimo giardino interno, arricchito da alberi da frutto. Qui è possibile godere di momenti di relax e convivialità all’aria aperta, un vero e proprio lusso nel contesto del centro storico.

L’appartamento dispone inoltre di una spaziosa camera da letto, dalla quale si accede ad un’altra sala con accesso diretto ad una camera aggiuntiva e un bagno. Ogni ambiente è contraddistinto da finiture di pregio, quali il pregiato parquet e i soffitti a cassettoni, che conferiscono un’elegante atmosfera vintage. Uno dei punti di forza indiscutibili di questa casa è la sua posizione centralissima, che consente di immergersi pienamente nella vita del centro storico, tra negozi, ristoranti e monumenti. Inoltre, un valore aggiunto è dato dalla presenza di un’ampia corte interna, a cui si accede direttamente dalla casa, offrendo il piacere di uno spazio esterno esclusivo. In questa corte è presente anche un locale al piano seminterrato, caratterizzato da affascinanti archi in pietra, che può essere adibito a cantina, taverna o addirittura messo a reddito. L’appartamento nel centro storico di Veroli, con la sua storia, il suo charme e i suoi dettagli di pregio, rappresenta una vera e propria occasione unica per chi è alla ricerca di una dimora di prestigio nel cuore pulsante della città”. Per info contattare Affiliato Tecnocasa Veroli il numero 0775238997 oppure il numero 3403652841.

Redazione Digital