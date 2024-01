Veroli, in vendita appartamento panoramico nel centro storico

L’appartamento proposto si trova in uno dei suggestivi vicoli del centro storico di Veroli, un affascinante paese ricco di storia e tradizione. La posizione è strategica, a pochi passi dalla piazza principale e da tutti i servizi necessari. L’immobile si trova al secondo piano di un elegante palazzo d’epoca ed è caratterizzato da un ampio ingresso che accoglie gli ospiti in modo imponente e luminoso. Il salone molto spazioso e luminoso, offre una vista mozzafiato su Corso Maria Fortunata Viti e sulla suggestiva vallata circostante.

La cucina abitabile è perfettamente attrezzata e funzionale, ideale per preparare gustose pietanze da gustare nella sala da pranzo adiacente. Un comodo disimpegno conduce alla zona notte dell’appartamento, dove troviamo tre camere da letto matrimoniali, confortevoli e arredate con gusto, che offrono un’oasi di tranquillità e privacy. Qui sono presenti anche due bagni, dotati di tutti i servizi essenziali. Le particolari rifiniture, come le travi in legno sul soffitto, donano un tocco di charme e autenticità all’immobile, rendendolo unico e accogliente. Lo stato interno dell’appartamento è ottimo, garantendo un ambiente confortevole e vivibile. Complessivamente, questo appartamento rappresenta un’ottima soluzione abitativa, sia per la sua posizione privilegiata nel centro storico di Veroli, sia per le sue caratteristiche interne di pregio. Un luogo ideale per immergersi nella bellezza di questo affascinante borgo e godere di tutti i comfort che offre. Per info contattare Affiliato Tecnocasa Veroli il numero 0775238997 oppure il numero 3403652841.

Redazione Digital