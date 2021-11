In televisione Beatrice Cibba. La giovane di Veroli che studia Giurisprudenza parteciperà al programma Vip Tv, in onda su Bom Channel nazionale, canale 68 del digitale terrestre, ogni domenica alle 21.30.

“Fin da piccola sono sempre stata attratta dal mondo dello spettacolo e della moda, e mi sono sempre chiesta cosa accadesse dietro le quinte – ha affermato Beatrice Cibba – La vedevo come una realtà patinata troppo lontana per essere la realtà di una semplice ragazza di provincia. Nonostante la logica non fosse dalla mia parte, non ho mai perso la speranza che questo sogno potesse concretizzarsi. Ad oggi posso dire a tutte le persone che hanno accantonato nel cassetto una qualsiasi aspirazione, di non smettere mai di crederci. Perché come disse un poeta: ‘devi desiderare di realizzare i tuoi sogni come desidereresti respirare un istante prima di soffocare’. Io ho voluto fortemente la possibilità di affacciarmi a questo mondo e ringrazio chi ha creduto nelle mie capacità dandomi la possibilità di mostrare un’altra parte di me”.

Redazione Veroli