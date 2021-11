di Fabio Paris

Ieri sera si è tenuto il vertice di centrodestra di Ferentino. Compatto ed unito, con idee chiare e ben precise, partendo dal concreto lavoro dei consiglieri comunali di opposizione. Seduti al tavolo i rappresentanti politici delle forze locali Lega Salvini Premier, Fratelli D’Italia, Forza Italia e Destra sociale, unitamente ai gruppi giovanili di Gioventu’ Nazionale e Lega Giovani Ferentino.Dall’incontro e’ emersa la chiara e inequivocabile volonta’ di mettere al centro Ferentino.



“Proporremo un progetto, unico, concreto e dinamico per dare le attenzioni e le risposte che i cittadini si aspettano. Che guardi al futuro, con l’apertura a tutte le realta’ politiche, civiche, associative e di singoli cittadini, anteponendo l’interesse pubblico per la crescita e lo sviluppo di tutta la città, dalle periferie al centro e non viceversa.

Una nuova visione politica, di più alto livello, per la città Ferentino che secondo la definizione Aristotelica in La politica, non è più limitata a comunità (tradizione, cultura, etc) bensì ad un livello superiore, la società laddove, pur continuando a permanere gli elementi della comunità, ciò che unisce è un compito da assolvere o un fine da raggiungere, cioè il bene supremo fra tutti, che dipende dalle determinazioni e dalla supposizione dell’intelligenza e delle volontà, ovvero il vivere bene”. Così nel comunicato ufficiale congiunto delle forze di centrodestra. Inizia oggi un percorso unitario, ad una sola voce, verso le amministrative del 2023.