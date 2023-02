Veroli, in piazza la statua di Gracilia donna guerriera che sfidava i tiranni

di Roberto Passeri*

Una proposta all’amministrazione Comunale di Veroli per onorare Gracilia, donna-guerriera verolana nel giorno 8 marzo (Festa della donna). La città di Veroli vanta la presenza della verolana Gracilia o Gratilla tra i suoi personaggi storici di un certo rilievo. Forse pochi verolani hanno visto la sua immagine con un copricapo di pelle di lupo nella sala consiliare del comune di Veroli, presente qui da molti anni, accanto ad altre celebri personalità verolane: Aonio Paleario, Giovanni Antonio Sulpicio, Santa Maria Salome. La testa della guerriera è presente nel logo della Pro Loco della nostra città. Questa donna dovrebbe essere ricordata dall’amministrazione comunale come esempio femminile di determinazione, fermezza, scelta di vita, coraggio ed eroismo, che illustri storici: Tacito e Plinio il Vecchio hanno menzionato e ricordato nelle loro storie, per essersi schierata contro la tirannia di alcuni imperatori romani. Non è un personaggio inventato o fantastico, ma realmente esistito. Questi studiosi testimoniano nei loro scritti la presenza di Gracilia nella difesa del Campidoglio a Roma e la lotta aspra e veemente contro la tirannide nell’Urbe. Tacito, nel libro 3° delle Historie e Plinio il Vecchio nel 1° capitolo delle Epistole citano Gracilia e altre donne e il loro ruolo svolto nell’affrontare gli imperatori tiranni e opporsi a loro fieramente. L’8 marzo ,festa della donna, potrebbe essere un giorno importante da dedicare a Gracilia, per ricordarne la statura civile e morale, le virtù di donna coraggiosa, orgogliosa, energica combattente e amante della libertà, che ha onorato il nostro paese. Come poche altre donne, nella storia antica, ha aperto un varco su quel muro di incomprensioni, pregiudizi, rifiuti che la società ostentava e concretizzata nel relegare la donna ad altre mansioni, più che altro domestiche. Si potrebbero studiare e mettere in cantiere attività collegate di vario tipo; ma, in particolare, sarebbe opportuno far realizzare una statua per ricordare Gracilia da esporre e fare bella mostra di sé nella piazza del Comune. Ho inviato una lettera al sindaco e al presidente della Pro Loco affinché tengano presente questa proposta di tipo culturale.

*Già dirigente scolastico