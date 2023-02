Frosinone passa da 6 a 3 consiglieri regionali, la presenza di Roma è un problema

di Biagio Cacciola

Sei laziali su dieci non hanno votato alle regionali del Lazio. I quattro che sono andati alle urne si sono divisi, 2 per il centrodestra, 1 per il centrosinistra e 1 per i 5 stelle. Nella provincia di Frosinone 2 eletti per Fratelli d’Italia, 1 col PD. Con questa legge elettorale che penalizza le province a poco sono servite le performance, su opposti fronti di Pasquale Ciacciarelli e Luigi Vacana. Stare nello stesso calderone romano distrugge la rappresentanza territoriale. La provincia di Frosinone che qualche legislatura addietro eleggeva 6 consiglieri si ritrova dimezzata. Una condizione che inevitabilmente si ripercuote sul bilancio regionale corrente lasciando a tutte e quattro le province insieme il 17 per cento delle risorse. In particolare il sud Lazio con un milione e passa di abitanti si ritrova con sette eletti complessivi. Al di là della affermazione del centrodestra e del primato di Fratelli d’Italia in quell’area, il problema della rappresentanza territoriale è il più grande dei problemi che non più essere eluso. Speriamo che i consiglieri eletti in provincia pongano questo problema al centro della legislatura. La cosiddetta Roma regione e capitale non è più sostenibile dal Lazio intero. Sia di centrodestra che di centrosinistra. A meno che non si voglia alla fine far votare come ai tempi di Giolitti una minoranza assoluta e prepotente.