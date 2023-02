Veroli, in ginocchio alle 6 di pomeriggio il paese è deserto ecco le foto del degrado

Dieci anni fa Veroli non era così. Manifestava le prime avvisaglie ma non era così. Oggi il paese è deserto. Foto scattate alle 18 di ieri. Ma negli altri giorni lo scenario non cambia. Piazze e vie completamente vuote, una città fantasma. Piazza Plebiscito, piazza Mazzoli, corso Fortunata Viti, via Gracilia; il centro storico completamente disabitato. Senza gente, senza negozi, senza adulti, senza bambini, senza famiglie. Sono rimasti solo i rintocchi delle campane. La pubblica illuminazione variopinta, un po’ bianca, un po’ gialla e un po’ viola, non entusiasma il patrimonio artistico. Anzi, lo affossa ulteriormente. Le immagini confermano i danni compiuti in quasi dieci anni. In due lustri nessun provvedimento adottato per contrastare questo degrado. Del resto i vecchi non erano più motivati a valorizzare la città e i “giovani” sono invecchiati accompagnandosi ai vecchi. Le condizioni del paese sono allarmanti. Cartelli affittasi e vendesi sono ovunque ma ormai del tutto ingialliti. Nessuno vende nessuno compra. Il paese non è più appetibile. Chi paga queste perdite?

Redazione Digital