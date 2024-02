Veroli, il paese è irriconoscibile prima non era così serve una svolta

di Cesare Novelli

Non sono mai stato un amante del basket per ovvi motivi di statura ma sapere che fino a qualche anno fa Veroli fosse conosciuta in tutta Italia per la sua squadra in Serie A e da un po’ di tempo non più, mi addolora. La pallacanestro giallorossa promuoveva Veroli e la sua storia da nord a sud. Occorreva tutelare questo patrimonio.

Purtroppo il nostro paese ha perso la sua identità. Ormai è irriconoscibile. Questa amministrazione non merita nessuna giustificazione ed è senza dubbio la peggiore di tutte le amministrazioni. Speriamo che si riesca a farne nascere una migliore in vista delle prossime elezioni. Non ci vorrà molto del resto. Io che sono in Polonia non posso partecipare, faccio appello a tutti quelli che come me amano Veroli di farsi avanti e di permettere che si verifichi una svolta che ridia nuova vita al nostro Comune.