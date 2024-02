Frosinone, confermato Gianluca Quadrini presidente del consiglio provinciale

Sono state assegnate le deleghe ai consiglieri della Provincia di Frosinone. Il presidente, Luca Di Stefano, conferma e conferisce l’incarico di presidente del consiglio al consigliere Gianluca Quadrini, che in una nota ringrazia il presidente per l’opportunità e conferma il suo impegno a lavorare con dedizione per il territorio. “Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento al Presidente Di Stefano per la fiducia che mi ha dimostrato conferendomi e riconfermandomi il ruolo di Presidente del Consiglio Provinciale all’interno della nostra provincia. Consapevole dell’importanza e della responsabilità che questa delega comporta, continuerò a svolgere il mio compito nel migliore dei modi, mettendo al servizio della collettività le mie competenze e la mia esperienza. Desidero ribadire il mio impegno per il territorio e per il benessere dei cittadini della nostra provincia. Continuo a credere fortemente nel potenziale del nostro territorio e sono determinato a contribuire attivamente al suo sviluppo e alla sua crescita.” Il presidente d’aula ribadisce il suo impegno a lavorare in sinergia con gli altri membri dell’amministrazione provinciale al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini e di promuovere iniziative che possano favorire lo sviluppo economico e sociale della nostra provincia.

Redazione Digital