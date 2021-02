Veroli, gli ambulanti non montano i banchi in piazza è caos mercato.

Questa mattina, appena giunti nel centro storico, i venditori non hanno potuto allestire i loro banchi a causa della presenza dei piloni di marmo in piazza Mazzoli.

“Già il mercato in piazza è un fallimento, ora neppure veniamo messi nelle condizioni di poter aprire i banchi – hanno affermato gli ambulanti – Chi avrebbe dovuto rimuovere i blocchi se ne sarà dimenticato”.

A ciò si aggiunge la protesta iniziata da mesi relativa alla frammentazione del mercato.

“Passeggiata San Giuseppe è il posto più sicuro per fare il mercato a differenza della piazza – aggiungono – Gli amministratori si nascondono dietro lo stato d’emergenza obbligandoci a stare in piazza ma è evidente che è un fallimento. Qui non c’è gente, stiamo soltanto riempendo il centro storico che si è spopolato”.

La forza del mercato è la compattezza dei banchi. Negli altri comuni i mercati non sono stati smembrati. “Noi vogliamo stare con i nostri colleghi a Passeggiata San Giuseppe. Fare due mercati lo stesso giorno è da irresponsabili”.

Redazione Veroli