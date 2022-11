Veroli, Giovanna Zeppieri ospita 2 star della danza Giovanbattista Russo e Ilaria Monti

Veroli, Giovanna Zeppieri ospita Giovanbattista Russo e Ilaria Monti. Il prossimo 19 novembre Intesive Day.

“Giornata perfetta per mettersi in gioco, la contaminazione della danza sarà protagonista dell’evento – ha affermato Giovanna Zeppieri – Da un lato Giovanbattista Russo, danzatore e coreografo affermato e dall’altra Ilaria Monti, eccellenza emergente. I posti in sala sono limitati, ultimi giorni per prenotare la vostra lezione. Ci impegniamo ogni giorno per creare un ambiente di studio sano, fatto di severità e disciplina, ma anche di dolcezza, gentilezza e rispetto reciproco. Per ogni info potete contattare il numero 3463070088”.

Rochelle Dance Studio, centro per giovani danzatori nasce sotto la direzione di Giovanna Zeppieri affiancata da un team di professionisti. All’interno della nostra struttura si ha la possibilità di iniziare un percorso formativo già in tenera età attraverso il gioco danza o la propedeutica per proseguire verso il mondo della danza classica, neoclassica, contemporanea, modern, video dance, hiphop, dance training e molto altro. Rochelle Dance Studio è Viale della Rimembranza, 44 Veroli (FR).

Redazione Veroli