Posti di blocco in Ciociaria, controlli a tappeto fioccano le multe

Nei comuni di Alatri, Boville Ernica, Fiuggi e Veroli, si è dato corso a controlli messi in atto da parte dei militari con l’ausilio di unità cinofile di Roma, le cui risultanze operative hanno consentito di segnalare 2 persone alla Prefettura di Frosinone quali assuntori di sostanze stupefacenti per uso non terapeutico, con contestuale sequestro amministrativo di 7 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish”; in tale attività è stato fondamentale il supporto di “Dingo”, un pastore tedesco di 4 anni del Nucleo Cinofili Carabinieri di Santa Maria di Galeria (RM), che con il suo “fiuto imbattibile” è stato in grado di indirizzare i controlli sulle persone testé citate; nel corso delle attività di controllo, sono stati altresì deferiti alle autorità competenti 2 soggetti per guida in stato di ebrezza, con contestuale ritiro di patente, elevate 8 violazioni di norme al C.d.S., con ritiro di 1 patente, effettuate 4 perquisizioni personali, controllati 74 veicoli ed identificate 124 persone. Sono stati controllati anche luoghi di ritrovo ed esercizi di pubblico intrattenimento.

Redazione Digital