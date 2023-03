Veroli, genitori incazzati contro il Comune “Non fate niente a favore dei ragazzi autistici solo inutili sfilate”.

La redazione di Area C quotidiano lo scrisse nel 2015 https://www.area-c.it/veroli-si-accende-di-blu-scoppia-la-polemica/ Poco o niente veniva fatto e poco o niente è stato fatto in quasi dieci anni.

Ora parlano direttamente i genitori che purtroppo vivono tutti i giorni il problema autismo e che non hanno il supporto dell’amministrazione comunale. Inutile organizzare sfilate, mercatini, truccabimbi e gonfiabili in piazza, coinvolgendo le scuole per fare numero, se in dieci anni non è stato presentato né realizzato un progetto a tutela dei ragazzi autistici e delle loro famiglie.

“Non fate niente a favore dei ragazzi autistici dal Comune di Veroli – ha affermato un genitore – L’ente è totalmente assente. Viene organizzata solo una sfilata in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo e nei restanti 364 giorni il problema autismo non è minimamente affrontato dall’amministrazione”. “Le famiglie sono lasciate sole – ha aggiunto un altro genitore – Sostegno solo da parte delle scuole, degli insegnanti e dei dirigenti scolastici ma non dal Comune. Facile organizzare le carnevalate ma non è stata lanciata neppure una valida iniziativa in dieci anni. Si nascondono dietro una pagina Facebook Comune di Veroli, ciarlano continuamente e pur essendo amministratori pubblici non ci mettono la faccia”. “Questa è l’amministrazione del gerundio – ha concluso una madre – ‘Stiamo vedendo’, ‘stiamo facendo’, ‘stiamo valutando’. Trascorsi dieci anni non è più credibile. Il tempo è ormai scaduto”.



Tutto è fermo perciò al 2015 quando il consigliere comunale Gianfranco Rufa https://www.area-c.it/veroli-si-accende-di-blu-scoppia-la-polemica/ evidenziò il vuoto dell’amministrazione comunale anche nei confronti del problema autismo.

Quest’amministrazione è in carica dal 2014 e a distanza di quasi dieci è rimasto tutto pressoché invariato. Anzi a detta dei genitori che vivono ogni giorno il problema dell’autismo la situazione a Veroli è drammaticamente peggiorata.

Redazione Digital