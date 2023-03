Regione Lazio, in giunta entra Pasquale Ciacciarelli ecco la presentazione in diretta streaming

La Giunta verrà presentata il prossimo 12 marzo alle 11, presso la sala Tevere della sede della Regione Lazio, via Cristoforo Colombo 212. La conferenza sarà visibile in diretta streaming sulla pagina Facebook della Regione Lazio.

Ieri sera il governatore, dopo aver preso parte ai funerali del senatore Bruno Astorre, era alle prese con gli ultimi dettagli per garantire la rappresentanza di tutti i capoluoghi di provincia e limare la distribuzione delle deleghe.

Confermato lo schema che circola da giorni: sei assessorati, con la Sanità che resta in capo al presidente Rocca, a Fratelli d’Italia. Il partito di Giorgia Meloni incassa anche la guida del Consiglio regionale che dovrebbe andare ad Antonello Aurigemma. Due assessorati andranno alla Lega, altrettanti a Forza Italia con le deleghe che si fanno un po’ più corpose di quanto apparso in un primo momento. I nomi sono quelli già noti, con gli equilibri che si andranno ad assestare sull’assegnazione degli incarichi inerenti alle presidenze delle commissioni consiliari, dell’ufficio di presidenza e della segreteria del Consiglio.

Saranno 4 le donne in giunta, salvo cambiamenti dell’ultima ora. Per FdI ci sono Roberta Angelilli – andrà a ricoprire il ruolo di vicepresidente con delega allo Sviluppo economico – ed Elena Palazzo per cui c’è in ballo l’assessorato allo Sport. La Lega schiera nella squadra di governo regionale Cinzia Bonfrisco, l’ex europarlamentare è in pole per il Turismo. Forza Italia che stava ragionando su due nomi, Maria Spena e Annagrazia Calabria, ha chiuso il cerchio sulla prima: per lei l’ipotesi è la delega all’Istruzione. er le altre caselle saranno confermati, in FdI, Giancarlo Righini al Bilancio, Massimiliano Maselli all’Urbanistica e Fabrizio Ghera ai Trasporti o ai Lavori pubblici, non è da escludere un accorpamento delle due deleghe.

Sarà Pasquale Ciacciarelli a rappresentare Frosinone in giunta con delega all Cultura. Per Latina si va verso la conferma di Giuseppe Schiboni di Forza Italia, già sindaco di San Felice Circeo e sempre più vicino all’Ambiente, la delega potrebbe includere anche i rifiuti. Per garantire la rappresentanza di Viterbo dovrebbe essere indicato Daniele Sabatini, campione di preferenze di FdI nel territorio della Tuscia, quale capogruppo dei meloniani in aula alla Pisana. Per Rieti, infine, Michele Pasquale Nicolai di Fratelli d’Italia.

Saranno in quota Lega e Pd, invece, le vicepresidenze dell’aula: vicario dovrebbe essere il salviniano Pino Cangemi che aspirava alla presidenza. Per l’opposizione dem circolano i nomi di Daniele Leodori e Mario Ciarla: uno nel ruolo di capogruppo, l’altro in quello di vice del Consiglio. Tra gli altri incarichi chiave, infine, c’è l’attesa nomina del capo di gabinetto: Rocca è pronto a indicare nella prima riunione di giunta Giuseppe Pisano, ex presidente del collegio dei revisori della Croce Rossa italiana, 61enne, iscritto all’albo dei revisori legali dei conti.