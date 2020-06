I Carabinieri di Veroli durante un servizio perlustrativo del territorio, hanno segnalato un 20enne del posto alla Prefettura di Frosinone per violazione dell’art.75 D.P.R. 309/90. Il giovane controllato a bordo dell’autovettura della madre, sottoposto a perquisizione veicolare, è stato trovato in possesso di un involucro contenente 1 grammo di cocaina, nonché una bustina in materiale plastico contenente 1 grammo di marijuana. Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate.

Redazione Veroli