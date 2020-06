“In attesa di avere risposta alle interrogazioni pregresse, dal sindaco o chi per esso entro i termini, circa la riapertura del campo CONI e lo stato dei lavori per la nuova strada di collegamento interporto-strada Asi, domani provvederò a depositare due nuove interrogazioni a risposta scritta presso la segreteria comunale – ha affermato il capogruppo PD, Angelo Pizzutelli – La prima a grande richiesta sulla iniquità per i cittadini frusinati dell’aumento mensile del nuovo abbonamento al Tal (Trasporto pubblico locale) che è passato dai 25 euro pregressi ai 35 attuali comprendente l’utilizzo giornaliero dell’ascensore inclinato (e per coloro che non ne fruiscono?). Diverse le eccezioni da me individuate e altre sollecitate da numerosi concittadini utenti. La seconda sul bando redatto dal Comune di Frosinone inerente le condizioni generali, alcune delle quali contraddittorie (anche in ragione di una mozione da me ed altri Consiglieri presentata e mai voluta discutere dall’attuale governo cittadino), rivolte a terzi per la eventuale realizzazione dei Campi estivi 2020”.

Redazione Digital