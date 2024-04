Veroli, ecco la presentazione di Rete Democratica “Entusiasmo tra la gente”

“È nata Rete Democratica, una nuova realtà civica, aperta, plurale, con l’intenzione di interpretare da subito la voglia di buongoverno, di innovazione e di crescita costante della nostra città.

Rete Democratica non è un semplice cartello elettorale, nato dall’esigenza di comporre una lista in vista della tornata amminstrativa, ma un grande progetto, che nasce per unire esperienze politiche, maturate in questi anni di amministrazione della città, insieme a realtà civiche, da sempre impegnate per la collettività, in un percorso comune con il mondo dell’associazionismo e di tante personalità che hanno come principale obiettivo quello di lavorare per una Veroli che continua a crescere, in grado di investire sulla sostenibilità, sulla qualità dei servizi e della vita di ciascuno, soprattutto una Veroli che guarda con fiducia al futuro, creando in primo luogo occasioni di lavoro.

È questo, infatti, uno dei punti principali sui quali concentreremo il nostro impegno: lavoro, certezze per i giovani, che devono poter costruire qui, in questa splendida città il proprio futuro, la propria famiglia; certezze per coloro che rischiano di restare ai margini della società che non possono e non devono essere lasciati soli, certezze per le imprese, anche le piccole e micro attività, spesso nate dal sudore e dalla fatica di tante persone, che hanno bisogno di contesti nuovi e che, ad esempio, possono nascere dal costatante investimento sul turismo e sulla cultura.

Nasciamo dunque per unire, non per sommare esperienze, ma per creare una coscienza nuova dell’impegno civile, per unire la Veroli laboriosa e silenziosa, fatta di persone combattive che non si sono arrese mai, la Veroli che ha avuto la forza di reagire al Covid ed alla crisi che ha generato, che valorizza quello che di bello e importante abbiamo, la nostra storia millenaria, le nostre produzioni, il nostro ambiente.

Rete Democratica nasce per unire la città, a partire dalle nostre contrade, che prima di essere luoghi geografici, sono straordinarie comunità, unite e solidali, eredi di un mondo fondato su valori antichi, che portano avanti tradizioni e che spesso chiedono un giusto e meritato protagonismo, molto spesso grazie ad associazioni, confraternite, comitati che, speriamo, troveranno in noi interlocutori seri ed affidabili.

Abbiamo trovato nel programma e nell’idea della città di Germano Caperna la giusta condivisione ed una prospettiva convincente, fondata non su un calcolo elettorale, ma su una profonda condivisione delle cose da fare. Proprio su questa idea di città si sono unite persone, Partiti, movimenti, associazioni, che in questi anni sono stati anche su fronti politici diversi.

Il vero protagonista di queste giornate è l’entusiasmo. Spesso non è un termine che si avvicina alla politica, invece è con entusiasmo che questo progetto sta crescendo, giorno dopo giorno e che ha unito tra gli altri, amministratori come i consiglieri comunali Francesca Cerquozzi, Denis Campoli e Gianluca Primi, l’ex assessore al commercio Andrea Iaboni, l’ex consigliere comunale Claudio Nobili, esponenti del locale circolo del PD quali il segretario Toni Pironi ed il dirigente Marco Scaccia, rappresentanti del mondo associativo quali Umberto Stirpe. Nei prossimi giorni ufficializzeremo la nostra lista completa di candidati, certi che tutti insieme sapremo dare un contributo fattivo e propositivo a Germano Caperna ed alla futura amministrazione comunale”. Lo comunica Rete Democratica.

Redazione Digital