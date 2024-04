Ricoverato in condizioni critiche, messo in salvo dai medici dell’ospedale di Sora

“Approda in pronto soccorso a 89 anni, con un quadro clinico molto complesso che non fa

presagire un epilogo positivo. Un edema polmonare, unito ad un grave scompenso cardiaco,

e poco tempo per intervenire. È questa la storia a lieto fine di Fernando

Antonucci, arrivato in fin di vita presso l’ospedale Ss Trinità di Sora solo alcune settimane fa.

«Si tratta di un vero piccolo miracolo – hanno affermato i suoi familiari – Non pensavamo potesse

accadere ma adesso il nostro caro sta bene e non possiamo che essere grati per il lavoro

svolto dal personale medico dell’ospedale di Sora». Sì, perché di brutte notizie ne sono pieni

i giornali e i telegiornali, ma è bello, di tanto in tanto, poter parlare di buona sanità, di

professionalità e di una storia a lieto fine. «Parliamo molto male dei servizi del nostro

territorio ma questa volta ci teniamo a fare i complimenti e a ringraziare di cuore tutto il

personale medico e infermieristico dei reparti di terapia intensiva e di cardiologia – hanno aggiunto i familiari – Siamo stati assistiti in tutto e abbiamo trovato del personale

accogliente, sensibile, attento, accurato e gentile. Vogliamo ringraziarli pubblicamente per

aver salvato il nostro Fernando e a condividere questa nostra esperienza positiva con tutta

la comunità». A 15 giorni di distanza, contro ogni pronostico, il gagliardo Fernando è

dimesso e in buona salute e noi non possiamo che augurargli il meglio per gli anni a venire.

Redazione Sora