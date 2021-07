“È una porcata, tagliare 63 pini roba da pazzi” scoppia la protesta alberi già abbattuti. Questa la reazione di alcuni residenti che chiedevano la riqualificazione del manto stradale in certe parti sconnesso ma non il taglio di tutti i pini presenti in via Scaccia Scarafoni.

“Il comitato quartieri Veroli Alta è scomparso – hanno aggiunto – Quando occorre promuovere iniziative serie non esistono comitati, associazioni o organizzazioni per il bene di Veroli. Con il tasso di inquinamento che ha la provincia di Frosinone, qui ammazziamo 60 alberi”.

“È una ferita non solo per Veroli ma per tutto il territorio – hanno continuato – Un provvedimento scellerato”.

Redazione Veroli