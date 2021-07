Saranno Roberta Fanfarillo e Paolo Gaetani a concludere la prima edizione di “Psycroma – il colore, la mente”, con una doppia esposizione nella sala d’arte Crystal a Veroli. La mostra dal titolo “Realtà riflesse”

sarà inaugurata sabato 31 luglio a partire dalle ore 18,00 e rimarrà aperta fino a domenica 15 agosto.

Per i due artisti, alatrense lei e verolano lui, si tratterà di un ritorno a presentare lavori in tandem, dopo

mostre che li hanno visti fianco a fianco già in passato in altre occasioni. Tuttavia nella piccola galleria di via

Casalunga si tratterà comunque di un debutto per i lavori di realismo di Gaetani, e per quelli su lamina di

alluminio di Fanfarillo.

Paolo Gaetani

Roberta Fanfarillo, classe ’67 di Alatri, ha approcciato il mondo dell’arte grazie agli insegnamenti di

Benedetto De Santis, un altro artista alatrense che le ha fornito le prime conoscenze tecniche e di storia

dell’arte per una iniziale formazione della sua sfera emotiva. “Interpretare, piuttosto che rappresentare la

realtà” è la linea guida lungo la quale si muove l’artista, proponendo il proprio lavoro anche presso un

piccolo studio nel centro di Alatri, chiamato [Civico]61. “Posso fidarmi dell’autenticità dell’arte, affidandomi

completamente a lei, appagando l’inesauribile desiderio di completezza e conoscenza di me stessa”.

Roberta Fanfarillo

Paolo Gaetani, nato a Veroli nel 1961, ha iniziato la sua attività artistica negli anni Ottanta, frequentando lo

studio di un grandissimo artista inglese che ha vissuto nella città ernica: Francis Cox. Punta molto sulla

sperimentazione, impostando la sua ricerca sullo studio e sull’utilizzo di colori, toni e linee. Dipingere

attraverso il “dosaggio e l’accostamento di luci ed ombre, giocando con i colori e i toni – questa è la poetica di Gaetani – oppure, al contrario, catturare la vera forma degli oggetti, per rappresentarli in modo reale nelle loro forme e nei loro colori”.

Redazione Digital