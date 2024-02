Veroli, è tutto chiuso se ti candidi a sindaco devi risolvere i problemi del paese

di Cesare Novelli

Tutto chiuso ormai da anni. Ad Alatri, a Ceccano, ad Anagni non è così. Non credete alla storiella degli acquisti online che avrebbero distrutto il commercio a Veroli. E’ una panzana. I beni di prima necessità non si acquistano su internet e nel centro di Veroli non trovi un negozio di frutta e verduta. Nessuno ha rilevato le attitivà chiuse in piazza, in corso Viti o in via Gracilia.

E’ un problema che riguarda principalmente Veroli e se amministri Veroli devi lavorare per Veroli. Anziché arrampicarti sugli specchi devi risolvere i problemi. Se ti candidi ad amministrare un comune di 20mila abitanti devi avere la testa. Devi avere una idea di paese. Devi possedere delle capacità superiori alla media, devi saper costruire frasi di senso compiuto, devi fornire risposte concrete, devi saper realizzare progetti a tutela dell’interesse generale. Cercare continuamente giustificazioni è da perdenti.