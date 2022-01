Veroli, costruzione impianto fotovoltaico con pompa di calore in pieno centro storico

Costruzione impianto fotovoltaico con pompa di calore in pieno centro storico.

In via Ettore Ciolfi, a due passi dal Monastero delle Benedettine e da Palazzo Franchi, prevista la realizzazione di un impianto per riscaldamento e scaldacqua al servizio di una abitazione.

Il Comune ha rilasciato ai sensi dell’art. 146, comma 5,8,9 del D.Lgs. n. 42/2004 e della L.R. n. 8/12, l’autorizzazione paesaggistica in sub delega n. 01/2022 del 20/01/2022, per la “Realizzazione di un impianto fotovoltaico con pompa di calore per il riscaldamento e scaldaacqua, per decorrenza dei termini prevista dal suddetto art. 146, senza che sia intervenuta per tempo l’espressione del Parere di competenza, da parte Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Frosinone, Latina, successivamente all’invio dell’istanza in formato elettronico (P.E.C.) con ricevuta di avvenuta consegna nella casella di destinazione mbac- sabap-laz@mailcert.beniculturali.it in data 23/09/2021.

La presente autorizzazione paesaggistica diventa efficace decorsi trenta giorni dalla data di rilascio, 20/01/2022, ai sensi dell’art. 146, comma 11 del D. Lgs. 42/04.

Avverso la presente determinazione, norma dell’art 3, comma 4, della legge n. 241/90, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ordinario ai sensi della legge n. 1034/1971 al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, entro centoventi giorni dalla sua pubblicazione.

