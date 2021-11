L’ente è sotto organico da anni. Sarebbe necessario un massiccio turnover, 5 nuovi ingressi non invertono la rotta. L’età media dei dipendenti supera di gran lunga i 50 anni, gente prossima alla pensione. Mancano manager giovani che abbiano skills specifiche e conoscano almeno due lingue straniere. L’andamento di un Comune è dato dall’indirizzo politico, lasciamo il commento agli elettori ma soprattutto da quello amministrativo.

Il Comune di Veroli ha affidato il servizio di gestione di reclutamento del personale connesso alla presentazione e ricezione delle domande online per quattro piattaforme relative a 4 procedure concorsuali alla ditta TM Consulting S.U.R.L. di Pozzuoli (NA).

Sono state presentate 189 domande per 1 posto funzionario amministrativo contabile, 71 domande per 2 posti funzionario tecnico, 65 domande per 1 posto istruttore tecnico, 154 domande per 1 posto agente polizia locale. Quasi 500 candidati per 5 posti di lavoro.

