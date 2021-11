“La giunta municipale ha oggi dato indirizzo agli uffici comunali competenti per attivare la procedura a evidenza pubblica finalizzata all’individuazione degli operatori economici interessati ad attuare un progetto per la installazione di sei colonnine di ricarica per auto elettriche – ha affermato il sindaco Massimiliano Quadrini – Le stazioni di ricarica saranno posizionate presso il parcheggio Boimond, il parcheggio Trito, area Pirandello, via Chiastra, via Carnello e via Selva. Il Comune di Isola del Liri, in questo modo, punta a essere pronto alle nuove forme di mobilità che sempre più vanno affermandosi sul piano globale, e che devono essere implementate a livello locale”.

Redazione Isola del Liri