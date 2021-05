Veroli-“Cittadinanza onoraria al Milite Ignoto”. La proposta di Fratelli d’Italia sarà votata in consiglio comunale.

“Presentata dai consiglieri comunali, prof. Marco Bussagli (Fratelli d’Italia) e avv. Cristiano Papetti (Capogruppo Fratelli d’Italia), la mozione che si propone di richiedere il riconoscimento della cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto”; mozione elaborata presso la sede del Coordinamento Cittadino di Fratelli d’Italia di Via Gracilia a Veroli, inaugurata giorni fa con il coordinatore, Lorenzo Baglione, il presidente della sezione, Mario Fiorini e tutta la dirigenza, nella sua composizione attuale (Roberta Sirizzotti, Igino Di Lorenzo, Chiara Baglione, Leandro Fontana, Massimo Papetti).

Sarà pertanto inserita all’ordine del giorno in occasione del prossimo consiglio comunale utile il quale verrà dunque chiamato a votarne l’approvazione.

Per definizione la cittadinanza onoraria è un titolo onorifico che viene riconosciuto a colui il quale, sebbene nato in città diversa e non residente, si ritiene legato alla città medesima per il suo impegno o per le sue opere. La persona pertanto dev’essersi distinta in modo particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico ovvero in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni in favore degli abitanti del comune, rendendone più alto il prestigio attraverso la loro personale virtù, o in azioni di alto valore a vantaggio della nazione o dell’umanità intera;

Le ragioni di un siffatto riconoscimento possono dunque ricollegarsi alla nascita, ai riconoscimenti di natura sociale e culturale, ovvero ad un particolare atto anche di carattere straordinario nei confronti del quale la città attribuisca considerevole rilievo. L’A.N.C.I. (l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani), dietro proposta del Gruppo delle Medaglie d’Oro al valor Militare d’Italia, giusta missiva del 3 marzo 2020, ha invitato tutti i comuni della Nazione ad aderire alla specifica iniziativa di conferire la cittadinanza onoraria al “Milite Ignoto”.

Tale proposta – da cui trae origine la mozione presentata dal gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia Veroli, avanzata proprio in occasione dell’approssimarsi del centenario della traslazione del Milite Ignoto che avverrà il 4 novembre 2021 – si propone di realizzare, in ogni Comune d’Italia, il riconoscimento della “paternità” del Militare che per un intero centenario è stato volutamente ignoto e in tal modo diventerà Cittadino d’Italia, rientrando nella simbologia appartenete alla identità nazionale.

Infatti terminata la guerra, tutte le Nazioni, nell’intento di onorare simbolicamente la memoria dei propri caduti rimasti ignoti, eressero un monumento proprio a ricordo del sacrificio di tali uomini “scomparsi” e che furono artefici della Storia d’Italia e dell’Europa del 1900.” La giornata del 4 novembre è, per gli Italiani, una ricorrenza di natura civile di assoluta rilevanza in quanto si celebra sia il Giorno dell’Unità Nazionale e sia quello delle Forze Armate; si ritiene che sia un dovere morale e istituzionale del Assise Consiliare, aderire a tale proposta in onore del “Milite Ignoto” quale simbolo di tutte le vittime di guerra al fine di esortare le coscienze di tutti a non più ripetere gli sbagli del passato, illuminati dai valori della Costituzione.

Fratelli d’Italia vuole, dunque, l’Impegno del Comune di Veroli a conferire la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto e rendere quindi omaggio a quanti hanno dato la vita per garantire i principi di libertà, di democrazia e di fratellanza da rinnovare e promuovere soprattutto tra le nuove generazioni”. Lo comunica Fratelli d’Italia Veroli.

Redazione Veroli