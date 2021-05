Botte da orbi al matrimonio. La cerimonia di due giovani per convolare a giuste nozze ha avuto un fuori programma “speciale”: lo sposo e il testimone, infatti, se le sono date di santa ragione, complice – raccontano gli ospiti e i bene informati – l’aver alzato il gomito per i brindisi d’augurio, d’obbligo in queste situazioni. Forse una parola di troppo, un commento sgradito e l’amicizia – pure esistente – si è sciolta in un primo pugno, poi un secondo. E’ accaduto a Specchia (LE).

La situazione è così precipitata: i due si sono picchiati selvaggiamente, al punto da costringere gli altri invitati e la sposa a intervenire per tentare di separarli. Qualcuno ha poi composto il 112, chiedendo l’aiuto dei carabinieri. Una volta arrivati sul posto, i militari non hanno potuto fare altro che constatare che l'”alterco” si era concluso. Ad avere la peggio, il testimone, che si trova ora ricoverato all’ospedale a Tricase. Non sempre, insomma, il finale è un banale e rassicurante “e vissero per sempre felici e contenti”: meglio ricordarsene.