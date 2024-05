Veroli, Caperna incontra i cittadini primo appuntamento a Casamari

Persona per persona, zona per zona. Hanno preso il via lo scorso lunedì gli incontri della

coalizione Veroli Unita per Germano Caperna sindaco. Il primo degli appuntamenti che

saranno declinati su tutto il territorio comunale nel corso della campagna elettorale, si è

tenuto in Piazza Cianchetti a Casamari. “Tornare nelle piazze fisiche e non limitare il dibattito agli spazi virtuali è un dovere e un onore per chi si propone di essere amministratore, specie di una Città”. Incontri come luoghi di scambio, confronto e dibattito dove al centro ci sono i cittadini e la politica a loro servizio: un punto di partenza imprescindibile come ha spiegato il candidato sindaco Germano Caperna. A prendere parola anche i tanti rappresentanti di zona, perché “una buona

amministrazione non può prescindere dalla competenza e dalla presenza di chi vuole essere

portavoce della cittadinanza in consiglio comunale”. Queste tappe di coalizione, insieme ai tanti incontri promossi dai candidati, sono e saranno occasioni di scambio, essenziali anche per intercettare le esigenze dei cittadini, per accogliere e raccogliere bisogni e istanze. “La vastità del territorio di Veroli rende ogni contrada unica, ogni zona con caratteristiche specifiche da attenzionare con azioni mirate e capillari. Casamari ha ad oggi una serie di servizi importanti; uno tra tutti l’isola ecologica. L’impegno per i prossimi cinque anni è volto a far crescere ancora più i servizi, potenziando in primis le infrastrutture scolastiche. Sono progetti concreti, fattibili e necessari per la collettività: Veroli Unita ci sarà con serietà e competenza” Ne è certo Germano Caperna, così come è certo del valore di tutta la squadra in suo appoggio. Una continuità d’intenti,

quella proposta dalla coalizione che mira a lavorare per la crescita organica del territorio

attraverso la cura delle piccole cose e la visione futura di grandi progetti.

Redazione Digital