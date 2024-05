Premio in ricordo di Willy e sostegno alle vittime delle marocchinate, soldi dalla Regione Lazio

“In una lunga seduta di Consiglio, ieri sera abbiamo approvato le variazioni al bilancio di previsione 2024-2026, che comprendono, tra gli altri punti, anche l’assegnazione dei fondi alla sanità privata relativi al periodo Covid per 56 milioni di euro – ha affermato il consigliere regionale Alessia Savo – Un’azione prevista dal Decreto Ristori 2021 a cui non si era provveduto e che avrebbe messo a rischio tantissimi posti di lavoro. Un provvedimento che, come ha giustamente sottolineato in aula l’assessore Righini, ha avuto il solo obiettivo del senso di responsabilità, lealtà e serietà. Tra gli altri stanziamenti approvati in Consiglio ci sono: 40.000 euro destinati a parrocchie ed edifici di culto per interventi socioeducativi; 30.000 euro per sostenere le iniziative in memoria delle vittime delle Marocchinate; 500.000 euro per interventi, servizi e prestazioni di DiSCo Lazio in favore degli studenti e dei cittadini in formazione; 30.000 euro per il premio regionale intitolato a Willy Monteiro Duarte; 450.000 euro per la difesa e la tutela della costa laziale; 200.000 euro per sostenere il sistema fieristico regionale. Questo è il nostro lavoro, l’operato di chi amministra per il bene del territorio nell’interesse dei cittadini, dei lavoratori e soprattutto delle fasce deboli. Ringrazio l’assessore Giancarlo Righini per l’ottimo lavoro svolto, il presidente Rocca e i colleghi consiglieri per l’alto senso di responsabilità nell’approvazione di stanziamenti importanti e strategici per la crescita, lo sviluppo e la qualità della vita del Lazio”.

Redazione Digital