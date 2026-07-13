Veroli, camion si ribalta in pieno centro strada bloccata panico tra i passanti

di · 13 Luglio 2026

Veroli, camion si ribalta in pieno centro strada bloccata panico tra i passanti. Tragedia sfiorata in viale XXVIII ottobre. Immediatamente sul posto Carabinieri, Vigili del Fuoco, Polizia locale e sanitari del 118. 

Redazione Digital 