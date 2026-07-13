Frosinone, niente vetro solo plastica fioccano multe salate

Sono scattate le prime sanzioni per la violazione dell’ordinanza “antivetro” emanata dall’Amministrazione comunale. Nel corso dei controlli effettuati dalla Polizia Locale di Frosinone durante il fine settimana, tre esercizi commerciali sono stati sanzionati per aver venduto bevande in contenitori di vetro e lattine oltre l’orario consentito: due nella zona dello Scalo e uno nel centro storico. L’ordinanza, in vigore dal 1° luglio al 1° agosto 2026, interessa le aree del centro storico e della stazione ferroviaria, caratterizzate da una maggiore presenza di persone nelle ore serali. Il provvedimento vieta, dalle 20 alle 7 del giorno successivo, la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o metallo da parte di pubblici esercizi ed esercizi commerciali. Resta invece consentita la somministrazione al banco e ai tavoli, anche in contenitori di vetro o metallo, purché il consumo avvenga all’interno dei locali o nelle aree esterne regolarmente autorizzate. I controlli, disposti dal Comando della Polizia Locale diretto dal comandante Dino Padovani e svolti anche con personale in abiti civili, hanno portato all’accertamento delle prime tre violazioni. Per ciascun esercizio è stata applicata una sanzione amministrativa di 1.000 euro. In caso di reiterazione dell’illecito, gli esercenti potranno essere destinatari di un provvedimento di sospensione dell’attività fino a quindici giorni, disposto dal Questore, come previsto dalla normativa vigente. L’attività della Polizia Locale ha riguardato anche il fronte della sicurezza stradale. Durante i servizi di controllo nella parte bassa della città, gli agenti hanno rinvenuto una Volkswagen Polo risultata rubata. Dopo gli accertamenti di rito, l’autovettura è stata restituita al proprietario, residente a Frosinone. «L’ordinanza è stata adottata per tutelare la sicurezza pubblica e l’incolumità dei cittadini nelle aree della città maggiormente frequentate durante le ore serali e notturne – ha affermato il sindaco Riccardo Mastrangeli –. Prima dell’avvio dei controlli abbiamo informato puntualmente gli esercenti, affinché tutti fossero nelle condizioni di rispettare le nuove disposizioni. Le prime sanzioni confermano che i controlli saranno rigorosi e costanti: il nostro obiettivo non è fare cassa, ma prevenire situazioni di rischio e garantire una fruizione sicura e serena degli spazi pubblici». «L’attività della Polizia Locale proseguirà anche con servizi in abiti civili e controlli mirati nelle aree più sensibili – ha aggiunto l’assessore alla Polizia Locale Massimo Sulli –. Invitiamo tutti gli operatori commerciali a rispettare scrupolosamente l’ordinanza. In caso di reiterazione delle violazioni, oltre alle sanzioni amministrative, la legge prevede anche la sospensione dell’attività. La collaborazione di tutti è fondamentale per garantire sicurezza, decoro e vivibilità della città».

Redazione Digital