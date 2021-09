Aumanta la Tari. In questi giorni i cittadini stanno ricevendo bollette salate. Le strade continuano a perdere acqua.

“Abbiamo aperto la bolletta e abbiamo letto un importo maggiorato quasi del 100% – hanno affermato alcuni residenti – Tassa sui rifiuti alle stelle. Facciamo tutti i giorni la differenziata e dovremmo pagare meno. Invece i costi sono raddoppiati. È vergognoso”.

A questo si aggiungono le perdite d’acqua sul territorio. Veroli e la provincia di Frosinone pagano le bollette dell’acqua più care d’Italia ma la rete idrica è una groviera. In questi giorni, l’acqua scorre ininterrottamente in via Passeggiata San Giuseppe. Finora nessuno è intervenuto.

Redazione Veroli