Veroli, anche in Puglia spopola la stesa ciociara di Alessio Cerro

“Chi gira lecca, chi sta dentro se secca. Magna compà”. Da tempo nella ristorazione, Alessio Cerro ha deciso di girare l’Italia e di far conoscere la stesa ciociara con questo proverbio e con il suo food truck completamente restaurato.

Nei giorni scorsi Cerro ha partecipato alla manifestazione Pro Street Food tenutasi a San Nicandro Garganico (FG). Prima dell’emergenza sanitaria invece era a Firenze in occasione di Street Food Festival. “Abbiamo molte specialità in Ciociaria tra tutte la stesa – ha affermato Alessio Cerro – Per questo ho deciso di esportare il nostro prodotto in tutta Italia”.

Redazione Digital